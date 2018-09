Die Megaarena an der Playa de Palma auf Mallorca. Archivbild Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die Polizei auf Mallorca geht in diesem Sommer hart gegen Sauftouristen und Verstöße gegen die seit 2017 geltenden "Benimmregeln" vor. Alkoholverkauf in der Nacht ist nur noch in Gastronomiebetrieben, aber nicht in Kiosken erlaubt. Auf einige Betreiber kämen hohe Geldstrafen zu, berichtete die "Mallorca Zeitung".



Mit den Kontrollen reagiert die Polizei auf Beschwerden von Bürgern vor allem in El Arenal, die seit Jahren unter den Alkoholexzessen und Krawallen zahlreicher Urlauber leiden.