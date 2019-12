Flagge der EU.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die EU hat den Botschafter des Benin zu einer "persona non grata" erklärt. Die Entscheidung sei eine Antwort auf die Ausweisung des Botschafters der EU in Benin, Oliver Nette, von Ende November, die "vollkommen ungerechtfertigt" sei.



Nette war wegen angeblicher Beteiligung an umstürzlerischen Aktivitäten ausgewiesen worden. Die EU-Entscheidung bedeutet nicht unbedingt, dass Benins EU-Botschafter in seine Heimat zurückkehren muss. Grund ist, dass der Diplomat auch Botschafter seines Landes in Belgien ist.