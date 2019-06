Die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich ist zunächst aus Protest gegen steigende Benzinpreise entstanden.

Quelle: dpa

Teurer ist das Benzin in Belgien (1,42 Euro), Frankreich (1,51 Euro), den Niederlanden (1,63 Euro) oder Dänemark (1,61 Euro). Im Nicht-EU-Land Schweiz ist das Benzin mit etwa 1,40 Euro pro Liter etwas billiger als in Deutschland (1,48 Euro). Je nach Route und Startpunkt kann es sich also lohnen, zum Beispiel mit halb vollem Tank in Deutschland loszufahren und dann in Österreich oder in Luxemburg vollzutanken.



Mit Blick auf die Klimastreiks ist in manchen europäischen Hauptstädten eine Erhöhung der sogenannten Ökosteuer im Gespräch. Allerdings dürfte mit Kontroversen wie in Frankreich zu rechnen sein. In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron mit den Kritikern seiner Energiesteuer zu kämpfen. Die Gelbwesten-Bewegung ist zunächst aus Protest gegen steigende Benzinpreise entstanden.