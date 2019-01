Ladestation für Elektroautos in Göteborg (Archiv).

Quelle: Friso Gentsch/dpa

In Schweden sollen nach dem Jahr 2030 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden. Das kündigte Ministerpräsident Stefan Löfven an. Außerdem sollen Fahrzeuge mit fossilfreiem Antrieb im ganzen Land laden oder tanken können.



Schweden gilt wie der gesamte skandinavische Raum als Vorreiter in Klimafragen. In Norwegen soll bis 2025 kein Neuwagen mehr mit fossilen Brennstoffen laufen. In Dänemark soll ab 2030 der Verkauf von Dieselfahrzeugen verboten werden.