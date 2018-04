Erstmals nehmen dieses Jahr auch die Bürger auf der Krim an einer russischen Präsidentschaftswahl teil. Die Regierung in Kiew hatte angekündigt, die Stimmabgabe in den russischen Vertretungen in der Ukraine zu verhindern. Moskau hatte die Schwarzmeer-Halbinsel im Sommer 2014 nach einem dortigen Volksentscheid in die Russische Föderation eingegliedert. Der Westen sieht dies als Annexion und Verletzung des Völkerrechts an. Das französische Außenministerium teilte am Sonntag mit, es werde die Wahl auf der Krim nicht anerkennen.