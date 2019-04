Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister Berlins.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Berlins Regierungschef Michael Müller glaubt weiter an eine Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER in 2020. "Ich habe nach wie vor keine Zweifel an den Aussagen des Geschäftsführers."



Flughafenchef Engelbert Lüdtke Daldrup habe gesagt, dass er auf Grundlage von Baufortschritten und der Beseitigung alter Probleme an die Eröffnung an diesem Termin glaube. "Ich muss mich darauf allerdings auch verlassen", fügte Müller hinzu. Schließlich sitze er nicht im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft.