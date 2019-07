Immer wieder hatten die Brandmeldeanlage und die Stromversorgung für Probleme gesorgt, jetzt haben Prüfsachverständige grünes Licht gegeben. Am Donnerstag gab sich der Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup optimistisch: "Der Beginn der übergeordneten Wirk-Prinzip-Prüfungen noch im Juli bestätigt unseren Terminplan bis zur Eröffnung des BER im Oktober 2020", so Lütke Daldrup. "Mein besonderer Dank gilt der Projektleitung des FGT und den Kompetenzteams, die in den letzten Wochen mit aller Kraft die Voraussetzungen für den Beginn dieser abschließenden Prüfung geschaffen haben“, so der Flughafen-Chef weiter.