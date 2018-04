Unternehmer Gregor Klässig ist froh, dass er in der Zwischenzeit in Tegel investieren konnte. Da hat er einen Kaffeestand, der gut läuft und gut wäre auch, wenn das so bleibt. Doch da gibt es einen Haken - die Betriebsgenehmigung für den Flughafen Tegel läuft Ende 2019 aus. Auf unsere Anfrage hin beteuert die Flughafengesellschaft: Um eine weitere Genehmigung habe man sich schon gekümmert, sie werde sicher kommen. So sicher, wie die Eröffnung des BER ... ?