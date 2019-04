Die Dauerbaustelle des Berliner Flughafens BER. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Die Probleme am Flughafen BER sollen im Berliner Abgeordnetenhaus umfassender durchleuchtet werden. Dazu wollen CDU und FDP den Auftrag des Untersuchungsausschusses bis in die Gegenwart ausdehnen, wie die beiden Oppositionsfraktionen mitteilten. Bislang untersucht der Ausschuss nur die Vorgänge bis zum Sommer 2018.



Der Tüv äußert sich nach Flughafenangaben seit Monaten skeptisch zu den Terminplänen zur geplanten Eröffnung im kommenden Jahr. Der Airport sollte eigentlich 2011 in Betrieb gehen.