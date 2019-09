Koalitionsspitzen ringen im Kanzleramt um Klimaschutz. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa

Bei den Verhandlungen über die Strategie der Bundesregierung für mehr Klimaschutz hat sich auch nach knapp elfstündigen nächtlichen Beratungen kein Ende abgezeichnet. Die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD berieten, laut dpa-Informationen, am frühen Morgen zeitweise in getrennten Runden, um die Ergebnisse dann wieder gemeinsam zu diskutieren. Es hake an mehreren Punkten, hieß es aus Teilnehmerkreisen.



Im Kanzleramt hatte sich Angela Merkel (CDU) am Donnerstagabend mit den Spitzen von Union und SPD getroffen.