Horst Seehofer hört auf (Archivbild). Quelle: Kay Nietfeld/dpa

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will im kommenden Jahr seine beiden Spitzenämter abgeben. Das kündigte der 69-Jährige bei Beratungen der engsten Parteispitze in München an, wie mehrere Medien unter Berufung auf Parteikreise berichteten.



Ein neuer Parteichef soll Anfang 2019 gewählt werden. Wann er das Ministeramt abgeben will, ließ Seehofer offen. Seehofer zieht die Konsequenz aus der CSU-Pleite bei der bayerischen Landtagswahl und beugt sich dem Druck der Parteibasis.