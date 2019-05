Bund und Länder diskutieren über E-Roller auf Gehwegen. Archiv.

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Brandenburg ist gegen Tretroller mit Elektromotor auf Gehwegen. Das Land werde sich einem Antrag des Landes Bremen anschließen, der eine Zulassung der E-Roller auf Gehwegen und in Fußgängerzonen ablehne, heißt es aus dem Verkehrsministerium in Potsdam.



Das Ministerium hatte schon Anfang April erklärt, kleine Tretroller mit E-Motor könnten eine Gefahr für Fußgänger darstellen. Der Bundesrat soll am 17. Mai darüber entscheiden. Heute berät der Verkehrsausschuss der Länderkammer.