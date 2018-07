Der Landsitz Chequers der Premierministerin nahe London. Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Bei den Beratungen der britischen Regierung zum Brexit-Kurs dürfte es zum Machtkampf zwischen Regierungschefin May und einigen Ministern gekommen sein. Britische Medien spekulierten über mögliche Rücktritte von Brexit-Hardlinern in den nächsten Tagen. Auch Mays Posten wackelt.



May wollte ihr Kabinett bei der zwölfstündigen Sitzung auf eine EU-freundlichere Linie einschwören. Ihre Vorschläge präsentierte sie auf dem Landsitz Chequers nahe London. Nächste Woche sollen die Pläne veröffentlicht werden.