Wer derweil für die SPD als Minister in ein schwarz-rotes Kabinett zieht, das will die SPD nach Angaben Schulz' erst nach dem Mitgliederentscheid bekanntgeben. "Wir müssen zunächst einmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir in eine Koalition eintreten dürfen", sagte Schulz in der ARD. "Und das entscheiden die Mitglieder. Und dann weiß man, wer in die Regierung gehen kann." Erst wenn "alles abgeschlossen" sei, "dann reden wir in der SPD über Personen". In der SPD wird über Schulz' eigene Ambitionen diskutiert - er hatte nach der Wahl zunächst ausgeschlossen, in die Regierung einzutreten.