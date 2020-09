Eine Euro-Münze. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Euro-Finanzminister beraten heute in Luxemburg über das umstrittene Eurozonenbudget. Bei dem Treffen, zu dem auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erwartet wird, sollen weitgehende Fortschritte erreicht werden. Eine Verständigung könne in der Nacht gelingen. Zudem beraten sie über die wirtschaftliche Lage in Europa.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte 2017 einen eigenen Haushalt für die Euro-Staaten gefordert. Im Sommer verständigten sich die Finanzminister dann auf einen Minimalkompromiss.