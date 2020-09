Mitarbeiter in China montieren ein VW-Auto. Symbolbild

Quelle: Ole Spata/dpa

Das Coronavirus in China könnte nach Ansicht von Beratern der globalen Autoindustrie kräftig schaden. Allein in der besonders betroffenen Provinz Hubei würden an gut einem Dutzend Standorten fast zwei Millionen Fahrzeuge pro Jahr gefertigt, heißt es in einer Studie der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG). Das seien etwa acht Prozent der Autoproduktion Chinas.



Auch in anderen Provinzen seien über Tage Anlagen heruntergefahren geworden. Bei VW beispielsweise steht China für gut 40 Prozent der Auslieferungen.