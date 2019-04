Für 2019 befürchten wir eine Zunahme rechter Gewalt insbesondere im Kontext der Landtagswahlkämpfe (...). Robert Kusche, Verband der Beratungsstellen

In Berlin gab es den Angaben zufolge 8,6 Angriffe pro 100.000 Einwohner, in Sachsen 7,8 und in Thüringen 7,5 Angriffe pro 100.000 Einwohner. In Brandenburg entfielen sieben Angriffe auf 100.000 Einwohner, in Sachsen-Anhalt 6,9. In Mecklenburg-Vorpommern gab es sechs Angriffe je 100.000 Einwohner.



"Für 2019 befürchten wir eine Zunahme rechter Gewalt insbesondere im Kontext der Landtagswahlkämpfe in Brandenburg, Sachsen und Thüringen", sagte Robert Kusche vom VBRG.