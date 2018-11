Der Mittelstand schafft neue Jobs.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Jedes dritte mittelständische Unternehmen in Deutschland will einer Studie zufolge in den kommenden Monaten mehr Geld investieren und neue Mitarbeiter einstellen. Für Investitionsbereitschaft und Beschäftigungsdynamik seien im ersten Halbjahr 2018 Rekordwerte zu erwarten. Das heißt es im "Mittelstandsbarometer" des Beratungsunternehmens Ernst & Young.



61 Prozent der befragten Mittelständler bewerten ihre Lage als gut. Das ist der höchste Wert seit der ersten Auflage der Studie 2004.