Ein Berberaffen-Baby hängt am Bauch seiner Mutter. Quelle: Felix Kästle/dpa

Auf dem Affenberg in Salem am Bodensee gibt es den ersten Nachwuchs dieses Jahres: "Bislang sind schon zwei Babys geboren worden", sagte Parkdirektor Roland Hilgartner. "Wir rechnen aber noch mit 10 bis 15 weiteren." Auch im vergangenen Jahr sei eine ähnliche Anzahl an Affenbabys zur Welt gekommen.



Berberaffen sind in Marokko und Algerien beheimatet. Allerdings ist der Fortbestand der Affen in ihrer Heimat teils bedroht - sie stehen auch auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten.