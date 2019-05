Autos parken vor dem Terminal am Flughafen Bremen. Archivbild

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach einem Alarm am Bremer Flughafen ist der Sicherheitsbereich am Sonntag für rund zwei Stunden gesperrt worden. Fünf Abflüge verzögerten sich, wie eine Sprecherin sagte. Ein Fluggast hatte im Abflugbereich eine alarmgesicherte Tür geöffnet.



Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass so etwa Waffen in den Bereich gelangt sein könnten, räumte die Bundespolizei das Areal. Nach einer ergebnislosen Durchsuchung wurde der Bereich wieder freigegeben und die Sicherheitskontrolle fortgesetzt.