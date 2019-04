Ein Regierungssoldat in Tripolis.

Quelle: Xinhua/dpa

In Libyen hat der Kampf um die Hauptstadt Tripolis auch den einzig verbliebenen Flughafen der Stadt erreicht. Kampfjets bombardierten Gebäude in der Nähe des Flughafens Mitiga, sagte ein Sprecher der libyschen Einheitsregierung. Bilder in sozialen Netzwerken zeigten Rauchsäulen über dem Rollfeld.



Insgesamt sind bei den erneuten Kämpfen um die libysche Hauptstadt seit Donnerstag bereits mindestens 49 Menschen getötet worden. Die Außenminister der EU-Staaten fordern eine Waffenruhe in Libyen.