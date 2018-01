In Indonesien demonstrierten derweil Hunderte muslimische Frauen vor der Botschaft von Myanmar in Jakarta. Sie forderten die Regierung auf, entschlossener gegen die Verfolgung von Angehörigen der Minderheit der Rohingya vorzugehen. Die Teilnehmer der Protestaktion riefen "Rettet die Rohingya" und trugen Plakate mit der Aufschrift "Stoppt den Genozid an Muslimen in Myanmar". Bewaffnete Polizisten bewachten die Botschaft in der indonesischen Hauptstadt, nachdem am Wochenende ein Brandsatz auf das Gelände geworfen worden war. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi hatte angekündigt, in Myanmar vermitteln zu wollen und war am Sonntag nach Myanmar gereist.