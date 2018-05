Ein Fahrverbotsschild an der Max-Brauer-Allee in Hamburg. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die bundesweit ersten Diesel-Fahrverbote wegen zu schlechter Luft sollen am Donnerstag kommender Woche in Hamburg in Kraft treten. Das kündigte die Umweltbehörde der Hansestadt an.



Betroffen sind davon Diesel, die nicht die Abgasnorm Euro-6 erfüllen. Die Durchfahrtsbeschränkungen gelten allerdings nur für zwei Straßenabschnitte im Stadtteil Altona-Nord. Seit der vergangenen Woche waren dort bereits Schilder an den betroffenen Abschnitten angebracht worden.