Neuer Präsident von Kasachstan: Kassym-Jomart Tokayev. Archivbild

Quelle: AP/dpa

Nach dem überraschenden Machtwechsel in Kasachstan soll schon in zwei Monaten ein neuer Präsident gewählt werden. Das kündigte der amtierende Präsident Kassym-Schomart Tokajew in der Hauptstadt Nur-Sultan an, wie die Agentur Kazinform meldete.



Tokajew hatte erst vor gut drei Wochen die Amtsgeschäfte von dem langjährigen Präsidenten Nursultan Nasarbajew übernommen. Tokajew sagte zur Begründung, mit der Neuwahl sollten Unsicherheiten beseitigt und die Stabilität bestätigt werden.