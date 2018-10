Der Ex-Krankenpfleger Niels H. im Landgericht in Oldenburg. Quelle: Ingo Wagner/dpa

Der bereits verurteilte Ex-Krankenpfleger Niels H. hat einen weiteren Mord gestanden. Bei Befragungen durch einen Psychiater habe sich der 41-Jährige an einen zusätzlichen Fall erinnert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg.



Der Prozess wegen des Todes von 99 Patienten könnte sich durch das Geständis noch um ein weiteres Opfer erhöhen. Vom 30. Oktober an muss sich H. am Landgericht Oldenburg verantworten. Wegen sechs Taten wurde er bereits zu lebenslanger Haft verurteilt.