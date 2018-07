Eine Frau zeigt einen Organspendeausweis. Symbolbild Quelle: Axel Heimken/dpa

Während die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland steigt, entnehmen Ärzte immer weniger Organe. Hauptursache für den Rückgang sei, dass die Entnahmekliniken immer weniger mögliche Organspender melden.



Dies belegen Mediziner um Kevin Schulte und Thorsten Feldkamp vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in einer Studie. Dabei sei paradoxerweise in Deutschland nicht nur die Spendebereitschaft, sondern auch die Zahl der medizinisch möglichen Organspender gestiegen.