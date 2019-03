Die vom Einsturz bedrohte Häuserzeile wurde evakuiert.

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Ein Wasserrohrbruch und Hohlräume aus Bergbauzeiten haben in Wuppertal eine ganze Häuserzeile brüchig werden lassen. Sechs Wohnhäuser müssten vorerst evakuiert bleiben, teilte die Stadt mit. Zwei Häuser konnten von ihren Bewohnern wieder bezogen werden.



"Der Rohrbruch alleine wäre nicht schlimm gewesen. Aber so ist das Erdreich in die alten Hohlräume weggespült worden", sagte Bergbauexperte Peter Hogrebe. Nun müssten weitere Bohrungen und Untersuchungen das Ausmaß der Situation offenlegen.