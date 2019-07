Rauch zieht beim Waldbrand durch die Baumstämme.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

Beim Kampf gegen einen riesigen Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern setzen die Löschkräfte nun verstärkt auf die Hilfe der Bundeswehr. Räum- und Bergepanzer sollten Schneisen in das Brandgebiet schlagen und so den Feuerwehrleuten sicheren Zugang in das stark munitionsbelastete Gebiet bei Lübtheen verschaffen.



Dafür schicke die Bundeswehr zehn dieser gepanzerten Fahrzeuge in die Brandzone, sagte der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD).