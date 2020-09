Die Kölner Staatsanwaltschaft und das NRW-Justizministerium haben bislang keine Hinweise auf Zusammenhang zwischen den Missbrauchsfällen von Bergisch Gladbach und Lügde gefunden.



"Wir haben keinerlei Erkenntnisse darüber gewonnen, dass Täter aus unserem Tatkomplex Bergisch Gladbach auch an den in Lügde begangenen Taten beteiligt gewesen sein könnten", sagte Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn. Später wiederholte Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Rande des Rechtsausschusses diese Einschätzung.