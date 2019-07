In Portugals Zentrum kommt es häufig zu Waldbränden. Archivbild

Quelle: Armando Franca/AP/dpa

Mehr als 700 Feuerwehrleute sind im Zentrum Portugals gegen mehrere Waldbrände im Einsatz. Die Feuer bedrohten zwei Dörfer in Bergregion Castelo Branco, wie die Behörden mitteilten. Die Ortschaft Cardiga wurde nach Angaben des Zivilschutzes vorsorglich evakuiert.



Die Feuerwehr bekämpft die Flammen in der schwer zugänglichen Region auch mit Löschflugzeugen und Hubschraubern. Insgesamt wurde am Samstag in sechs Regionen im Zentrum und Süden Portugals die höchste Waldbrand-Warnstufe ausgerufen.