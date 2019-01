Rettungskräfte versuchen, den kleinen Julen zu retten.

Quelle: Europa Press/Europa Press/dpa

Bei der Suche nach dem in einen Brunnenschacht gestürzten zweijährigen Julen in Spanien ist die Bohrung eines ersten Tunnels abgeschlossen. Das berichten spanische Medien. Der Tunnel soll 60 Meter tief sein.



Von dessen Grund aus soll ein Zugang zu dem Schacht gegraben werden, in den der Junge gestürzt war. Dorthin zu gelangen gestaltet sich extrem schwierig: Das Loch hat einen Durchmesser von nur 25 bis 30 Zentimetern und soll 107 Meter tief sein. Julen wird in 70 bis 80 Metern Tiefe vermutet.