Der Einsatz dauerte rund drei Stunden. Quelle: Uncredited/Bundesheer/AP/dpa

In Österreich sind rund 150 Skifahrer aus einem defekten Sessellift geborgen worden. Elf Bergrettung-Teams und drei Hubschrauber waren nach Angaben eines Sprechers der Seilbahnen im Einsatz, um die Sportler aus ihrer misslichen Lage zu befreien.



"Alles ist gut gegangen. Niemand wurde verletzt", zeigte sich ein Sprecher der Seilbahnen erleichtert. Der voll besetzte Rosenkranz-Sessellift am Kreischberg in der Steiermark war wegen eines Lagerschadens stehengeblieben.