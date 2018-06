Jonas Hector: geb. in Saarbrücken, Jugendverein SV Auersmacher Quelle: Imago Sportfoto

Schlechte Nachricht für Bundestrainer Joachim Löw: Die deutsche Nationalmannschaft muss in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Mexiko auf Jonas Hector verzichten. Dies berichtet "Sport Bild" kurz vor dem Anpfiff (17 Uhr/live im ZDF). Für den Kölner (28), der mit seinem Klub in die 2.Liga geht, wird Marvin Plattenhardt (26) von Hertha BSC zum Einsatz kommen.



Hector ist seit der WM 2014 auf der linken Abwehrseite gesetzt, nachdem die Position in Brasilien Benedikt Höwedes gut ausgefüllt hatte.