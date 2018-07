Quelle: epa

Joachim Löw bleibt offenbar trotz des historischen WM-Debakels nach Informationen der "Bild" und der "Sport Bild" Bundestrainer. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte Löw trotz des blamablen Ausscheidens in der Vorrunde bei der WM in Russland das Vertrauen ausgesprochen.



Löw hatte das Amt 2006 als Nachfolger von Teamchef Jürgen Klinsmann übernommen. Höhepunkt seiner Amtszeit war der Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien. Der 58-Jährige hatte seinen Vertrag im Mai um zwei Jahre bis 2022 verlängert.