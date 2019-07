Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesvorsitzende der CDU.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will der "Bild"-Zeitung zufolge im Falle einer Kabinettsumbildung nicht Ministerin werden. "Ich habe mich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln," habe sie auf die Frage geantwortet, ob sie Ministerin werden würde, falls Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nach Brüssel wechseln sollte.



Es gebe in der CDU viel zu tun. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte zuvor von der Leyen als Kommissionspräsidentin vorschlagen.