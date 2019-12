Schornsteine eines Kohlekraftwerks.

Quelle: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Die EU wird ihre Ziele in der Umwelt- und Klimapolitik voraussichtlich verfehlen. Das geht aus einem Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) hervor. Der Energieverbrauch stieg demnach zuletzt wieder und der Verlust der Biodiversität setzt sich fort. Ein Erreichen der Ziele für 2030 und 2050 sei noch möglich.



Der EEA-Bericht sagt, dass zwar Anstrengungen unternommen wurden. So sei etwa der Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch heute deutlich höher. Ausreichend sei das aber nicht.