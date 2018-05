Die Lebenserwartung in Spanien ist höher als in Deutschland. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die Lebenserwartung in Deutschland liegt deutlich unter der in Ländern wie Spanien, Italien oder Frankreich. Die Bundesrepublik kommt nur auf Platz 18 der 28 EU-Länder, wie ein Bericht der EU-Kommission zur Gesundheit der Menschen in Deutschland erklärt.



So kann ein 2015 in Deutschland geborenes Baby im Schnitt mit 80,7 Lebensjahren rechnen. In Spanien waren es 83, in Italien 82,7 und in Frankreich 82,4 Jahre. Der deutsche Wert liegt immer noch knapp über dem EU-Durchschnitt von 80,6 Jahren.