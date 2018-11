Blick auf die Frankfurter Bankenskyline. Archivbild

Die EU-Kommission sieht einen starken Rückgang von Problemkrediten in Europas Bankbilanzen. Der Anteil fauler Kredite sei zum Ende des zweiten Quartals 2018 auf 3,4 Prozent gesunken, teilte die Brüsseler Behörde mit. Er nähere sich damit dem Niveau vor der schweren Finanzkrise vor rund zehn Jahren an.



Zwischen den einzelnen Staaten gibt es allerdings nach wie vor große Unterschiede. Am stärksten belastet sind laut EU-Kommission Banken in Griechenland mit rund 45 Prozent fauler Kredite.