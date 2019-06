Luftballons mit aufgedruckten Friedenstauben. Symbolbild

Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Trotz aller Gewalt und Konflikte ist die Welt erstmals seit 2013 etwas friedlicher geworden. Das geht aus dem Global Peace Index hervor. Die Studie der Denkfabrik Institute for Economics and Peace (IEP) bewertet jedes Jahr die Lage in mehr als 160 Ländern der Welt.



Kriterien sind beispielsweise Krieg, Terrorismus, Polizeigewalt und Waffenexporte. Von einem Trend will IEP-Gründer Steve Killelea aber noch nicht sprechen. Vieles komme darauf an, wie sich die Situation im Nahen Osten entwickle.