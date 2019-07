In Venezuela gibt es keine humanitäre Krise. William Castillo, venezolanischer Vize-Außenminister

In der Tat ist der Bericht für die Lage in Venezuela eine Zäsur. Bislang versuchte die Regierung Maduro alle Vorwürfe als unwahr zurückzuweisen. Der venezolanische Vize-Außenminister William Castillo blieb in einer ersten Reaktion bei dieser Taktik: "In Venezuela gibt es keine humanitäre Krise."



Doch der Bericht Bachelets ist ein anderes Kaliber. Die ehemalige chilenische Staatspräsidentin, die selbst aus dem - wenn auch gemäßigt - linken Lager Lateinamerikas stammt, hatte in ihrer eigenen Amtszeit stets ein gutes Verhältnis zum Gründer und Vater der venezolanischen Revolution unterhalten. Nach dessen Tod 2013 sagte sie über Hugo Chavez, er sei ein großer Freund und Kollege gewesen. Bachelet hatte auch zu den anderen Linkspolitikern der Region, die Venezuela stets unterstützen, ein gutes Verhältnis.