Die nordkoreanische Flagge. Archivbild Quelle: Rainer Jensen/dpa

Die US-Regierung geht davon aus, dass das kommunistische Regime in Nordkorea zwischen 80.000 und 120.000 politische Gefangene in Lagern festhält. Diese Schätzung geht aus einem Bericht zur Religionsfreiheit im Jahr 2017 hervor, den das US-Außenministerium jetzt veröffentlichte.



Einige der Gefangenen seien aus religiösen Gründen inhaftiert worden, heißt es darin. Die Bedingungen in den Lagern seien "entsetzlich". Nordkorea hatte in der Vergangenheit auch immer wieder Ausländer festgenommen.