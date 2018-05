Das Stadtleben wird für viele immer attraktiver. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach Schätzung der Vereinten Nationen dürften 68 Prozent der Menschheit bis 2050 in Städten leben. Derzeit seien es rund 55 Prozent, so die Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der UN.



Grund dafür seien das Bevölkerungswachstum und der Trend, vom Land in die Stadt zu ziehen. 90 Prozent der Landbevölkerung lebt in Asien und Afrika. Sie wird für einen Großteil des Anstiegs verantwortlich sein. Indien, China und Nigeria alleine dürften rund 35 Prozent des Anstiegs ausmachen.