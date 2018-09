Die Hälfte der Armen auf der Welt sind Minderjährige. Quelle: Hani Al-Ansi/dpa

Die Hälfte aller in Armut lebenden Menschen auf der Welt sind laut einem UN-Bericht jünger als 18 Jahre alt. Rund 1,3 Milliarden Menschen weltweit, rund ein Viertel der Bevölkerung in den 104 für den Bericht untersuchten Ländern, werden als arm eingestuft. Rund 662 Millionen davon sind Kinder und Minderjährige unter 18 Jahre.



Mit rund 1,1 Milliarden wohne die große Mehrheit in ländlichen Gegenden, wo die Armutsrate rund viermal so hoch sei wie in städtischen, hieß es in dem Bericht.