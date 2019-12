Fische und Korallen am Great Barrier Reef. Archivbild

Quelle: James Cook University/epa/dpa

Der Sauerstoffverlust der Meere wird zu einer wachsenden Bedrohung für Fischbestände. Das geht aus einem neuen Bericht hervor, den die Weltnaturschutzunion (IUCN) in Madrid bei der Weltklimakonferenz vorstellte. Betroffen seien etwa 700 Meeresregionen in aller Welt.



Der sinkende Sauerstoffgehalt in den Ozeanen hat demnach vor allem zwei Gründe. Zum einen die Klimaerwärmung. Heizt sich das Meerwasser auf, enthalte es tendenziell weniger Sauerstoff. Zum anderen führe eine Verschmutzung der Gewässer zu starkem Algenwachstum.