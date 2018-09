Seniorenpaar in Frankfurt am Main. (Archivbild) Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Europäer leben gesünder und länger. In der Europäischen Region sei die Lebenswartung binnen fünf Jahren um ein Jahr gestiegen, geht aus einem neuen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor.



"Die höchste Lebenserwartung in der Europäischen Region haben mit 83 Jahren die Schweiz und Luxemburg", sagte WHO-Expertin Claudia Stein. Mädchen und Jungen, die in Deutschland geboren werden, werden ihr zufolge im Durchschnitt 81 Jahre alt. Damit liege Deutschland im obersten Viertel.