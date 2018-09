WHO-Bericht: Deutsche Teenager trinken weniger Alkohol (Archivbild) Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Alkoholkonsum wird bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland und Europa immer unpopulärer: Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren trinken seit Jahren weniger Alkohol, zeigt ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO).



Während 2002 noch knapp 30 Prozent der deutschen Teenager im Alter von 11 bis 15 Jahren wöchentlich Alkohol tranken, waren es 2014 noch etwa 12,5 Prozent. Als Gründe nennt die WHO strengere Richtlinien und ein besseres Wissen über die Gefahren.