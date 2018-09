Quelle: dpa

Beim Bundeskriminalamt und den Beschwerdestellen sind 2017 mehr als doppelt so viele Hinweise auf kinderpornografische Inhalte im Internet eingegangen als im Jahr davor. 5.977 Hinweise gingen im vergangenen Jahr ein, nach 2.721 im Jahr davor, geht aus dem jährlichen Bericht des Bundesjustizministeriums hervor.



Die meisten Hinweise kamen von Bürgern, die sich an Beschwerdestellen wandten. In 5.938 Fällen konnte das BKA tätig werden und in vielen Fällen das Löschen der Inhalte veranlassen.