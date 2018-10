Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase in Städten gesunken. Quelle: Martin Gerten/dpa

Die Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase in deutschen Städten ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Der Grenzwert zum Schutz der Gesundheit wurde noch in rund 70 Kommunen statt wie 2016 in 90 Städten überschritten, wie das Umweltbundesamt (UBA) nach ersten Schätzungen mitteilte.



Die höchste Belastung mit Stickstoffdioxid gab es trotz eines leichten Rückgangs in München. Dort wurden im Jahresmittel 78 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft gemessen - der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm.