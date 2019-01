Ein Hauptkritikpunkt der Soldaten bleibt die materielle Einsatzbereitschaft bei wachsenden internationalen Anforderungen an die Bundeswehr. "Das System der Mangelbewirtschaftung besteht in allen Bereichen fort", lautet das Fazit des Wehrbeauftragten in seinem Bericht. So würden weiterhin Ersatzteile in großem Ausmaß fehlen, Instandsetzungen bei der Industrie sich hinziehen, der Ausbildungsbetrieb leiden – insbesondere bei den fliegenden Verbänden und der Marine. Ein absolutes Muss sei daher die Beschleunigung der Beschaffung, so Hans-Peter Bartels weiter.