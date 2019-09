Als sich Rees-Moog im Unterhaus kürzlich mitten in einer Debatte auf einer der grünen Bänke hinfläzte, habe er ihm am liebsten "in den Hintern treten" wollen und sagen: "Was zum Teufel denkst du eigentlich, was du hier für ein Spiel spielst? Setz dich anständig hin!", so Soames. Die Zukunft seiner Konservativen Partei sieht der 71-Jährige nach seinem Rauswurf aus der Fraktion kritisch. Die Tories würden immer einer "Brexit-Sekte" gleichen, so der Churchill-Enkel, der bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten will.